Il National Centers for Environmental Prediction suggerisce che a seguito del forte riscaldamento della Stratosfera, la forza del Vortice Polare Stratosferico consentirà per le prossime settimane, e quindi marzo, una NAO negativa.

Questo si traduce in condizioni atmosferiche facilmente perturbate nella regione del Mar Mediterraneo in Italia, con il transito di perturbazioni come è avvenuto tra la fine di novembre e la prima parte di dicembre, perciò, questo prospetterebbe una ripresa delle piogge, ma anche della neve sui rilievi. In merito alla neve ciò dipenderà tutto da eventuali intrusioni di aria fredda di origine polare.

Anche il modello matematico europeo prospettava, nelle previsioni stagionali, un mese di marzo piovoso, con ampie aree d’Italia con precipitazioni sopra la media. Ma ciò non andrebbe a concludere, semmai la fase di siccità.