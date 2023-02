HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Deboli nevicate, sino a quote molto basse, sono attese già nelle prossime ore nelle Marche, dove le condizioni meteo tenderanno a peggiorare per effetto del vento di nordest che trascinerà aria umida proveniente dall’alto Adriatico.

Snow adriatic effect sarà il fenomeno atmosferico che tenderà a mostrarsi nelle Marche, le precipitazioni saranno via via più copiose man mano che si salirà di quota. La neve è attesa in località come Fermo e Macerata, ovvero già sopra i 300 m di quota. Qualche fiocco di neve potrebbe mostrarsi svolazzante anche su Ancona e le sue colline.

Per diversi giorni la temperatura si manterrà piuttosto bassa, favorendo quindi una situazione di gelo. Probabilmente nevicate più abbondanti si verificheranno giovedì, quando transiteranno le propaggini di una perturbazione atmosferica più attiva nelle regioni meridionali.

Insomma, sarà una settimana invernale, niente di eccezionale per quanto concerne il meteo. Peraltro, le precipitazioni, come abbiamo descritto precedentemente non sono attese copiose. Il tutto in linea con quello che dovrebbe essere un normale periodo invernale nelle Marche.