Le basse temperature notturne si fanno sentire ancora: Arezzo spicca con -4 °C, mentre sono diffuse, anche se ormai lievi, le gelate in Pianura Padana, nonostante le temperature diurne ormai insanamente primaverili.

Ma tra le località non censite in questo lungo elenco, diverse hanno registrato valori negativi.

In montagna è un delirio, la temperatura è altissima, ad esempio stazioni meteo a 3000 m quota nelle Alpi di segnano valori minimi appena 0 °C, ed è solo nelle vallate, ma non quelle investite da Favonio a segnalare gelo di notte. Siamo in ondata di caldo. Diverse località segnano minime sopra 10 °C nelle aree prealpine bassa quota.

Fa sempre specie invece, tra le varie regioni italiane, la Sardegna immersa tra il mare. La stazione meteo amatoriale di Budduso` Donnigheddu (SS) censita da “sardegna-clima”, ha avuto una minima di -6,7°C. Ma in Sardegna varie stazioni meteo vallive hanno segnato temperature minime di molti gradi sottozero. Stessa cosa succede in Abruzzo, su alcune località.

Italia: temperature minime del 15 febbraio 2023

Dobbiaco -7.4

Pian Rosa -5

Arezzo -4.1

Tarvisio -3

Ferrara -2.6

Novara Cameri -2.4

San Valentino Alla Muta -2

Bolzano -1.7

Milano Malpensa -1.6

Ronchi Dei Legionari -1.5

Milano Linate -1.3

Frosinone -1.2

Passo Dei Giovi -1.2

Pescara -1.2

Udine Rivolto -1.2

Guidonia -1

Treviso Istrana -1

Firenze Peretola -0.9

Brescia Ghedi -0.6

Piacenza -0.4

Alghero -0.3

Treviso -0.3

Pordenone Aviano -0.2

Venezia -0.2

Verona Villafranca -0.1

Grazzanise 0

Grosseto 0

Decimomannu 0.2

Latina 0.2

Roma Fiumicino 0.2

Ancona Falconara 0.5

Monte Scuro 0.6

Rimini 0.6

Cervia 0.8

Pisa 0.8

Venezia Lido 0.8

Catania Fontanarossa 1

Firenze 1.3

Torino Caselle 1.3

Napoli 1.4

Roma Ciampino 1.5

Viterbo 1.6

Bergamo 1.7

Cagliari 1.9

Monte Paganella 2

Prizzi 2.2

Marina Di Ginosa 2.4

Olbia 2.7

Ravenna Punta Marina 2.7

Monte Terminillo 2.8

Catania Sigonella 3

Desenzano 3

Passo Rolle 3

Bologna 3.1

Serralta Di San Vito 3.1

Gioia Del Colle 3.2

Matera 3.2

Trevico 3.6

Monte Cimone 3.7

Capo Frasca 3.8

Perdasdefogu 3.8

Monte Sant’Angelo 4

Pratica Di Mare 4

Trieste 4

Vigna Di Valle 4.7

Bari Palese 4.8

Enna 4.8

Lecce 4.8

Trapani 4.8

Foggia Amendola 4.9

Genova 5.5

Lamezia Terme 5.5

Campobasso 5.8

Capo Bonifati 6.8

Frontone 7

Capo Bellavista 7.2

Civitavecchia 7.2

Monte Settepani 7.4

Chieti San Giovanni Teatino 7.6

Capo Mele 7.8

Capo Palinuro 7.8

Santa Maria Di Leuca 7.8

Gela 8

Ustica 8

Bari 8.1

Cozzo Spadaro 8.4

Capo Carbonara 9

Brindisi 9.4

Torino Bric Croce 9.6

Capri 10

Termoli 10.2

Ponza 10.5

Messina 11.8

Reggio Calabria 11.8

Stromboli Vulcano 11.9

Lampedusa 12.2