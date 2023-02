HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

La temperatura è in forte diminuzione, anzi, fortissima in alcune regioni, con valori anche di oltre 10 gradi in meno di ieri.

Capo Bellavista, Capo Carbonara 17°C

Alghero, Cagliari-Elmas, Lampedusa, Trapani-Birgi 16°C

Catania-Fontanarossa, Decimomannu, Olbia-Costa Smeralda 15°C

Albenga, Palermo-Punta Raisi 14°C

Capo Mele, Comiso As Usaf, Pantelleria, Reggio Calabria 13°C

Catania-Sigonella, Genova-Sestri, Grosseto, Roma Fiumicino 12°C

Firenze-Peretola, Pisa-S Giusto, Pratica Di Mare, Roma-Urbe 11°C

Bolzano, Lamezia Terme, Messina, Roma-Ciampino 10°C

Bergamo-Orio Al Serio, Bologna-Borgo Panigale, Brescia-Montichiari, Capri, Isola d’Elba-Monte Calamita, Milano-Linate, Milano-Malpensa, Perugia, Pontecagnano, Punta Marina 9°C

Aosta, Brindisi, Cervia, Cuneo-Levaldigi, Falconara, Ferrara, Forli, Grazzanise, Napoli-Capodichino, Pescara, Rieti, Rimini, Torino-Caselle 8°C

Amendola, Bari-Palese Macchie, Foggia, Padova, Torino, Venezia-Tessera, Verona-Villafranca 7°C

Brescia-Ghedi, Lecce, Marina Di Ginosa, Parma, Piacenza, Ronchi Dei Legionari, S Maria Di Leuca, Treviso-Istrana, Treviso-S Angelo, Viterbo 6°C

Crotone, Gioia Del Colle, Grottaglie, Trieste 5°C

Udine-Rivolto 4°C

Frontone 3°C

Torino-Bric Della Croce 2°C

Dobbiaco, Monte Cimone 0°C

Resia Pass -1°C

Trevico -3°C

Monte Scuro, Monte Terminillo, Paganella -6°C

Passo Rolle -7°C

Pian Rosa -10°C