Le ultime elaborazioni prospettano una tendenza siccitosa per febbraio, con scarsissime, se non nulla precipitazioni. Questo è quanto emerge dai dati disponibili a stamattina. Solo alcune località riceverebbero adeguate precipitazioni, e spicca tra tutte Aosta con 26 mm. Ma l’evoluzione meteo sarà soggetta a novità, e probabilmente le stime indicate qui nel seguito potrebbero essere pesantemente riviste.

Precipitazioni fino al 27 febbraio 2023 per i capoluoghi italiani

Aosta 26 mm

Rieti 17 mm

L’Aquila, Terni 16 mm

Ascoli Piceno, Perugia, Teramo, Verbania, Viterbo 12 mm

La Spezia 11 mm

Bolzano, Carrara, Frosinone, Genova, Massa, Sondrio 10 mm

Chieti, Gorizia, Pescara, Roma, Siena 9 mm

Arezzo, Biella, Fermo, Livorno, Pisa 8 mm

Grosseto, Lucca, Macerata, Trieste 7 mm

Como, Latina, Lecco, Varese 6 mm

Bari, Isernia, Savona, Trento, Udine 5 mm

Andria, Barletta, Belluno, Cuneo, Firenze, Napoli, Trani 4 mm

Ancona, Avellino, Bergamo, Brescia, Campobasso, Caserta, Catania, Lanusei, Matera, Monza, Novara, Nuoro, Pistoia, Pordenone, Prato, Salerno, Trapani, Urbino, Verona, Vibo Valentia 3 mm

Benevento, Foggia, Lodi, Milano, Olbia, Pesaro, Potenza, Rimini, Torino, Tortolì, Treviso, Venezia, Vercelli, Vicenza 2 mm

Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Cesena, Cosenza, Cremona, Enna, Ferrara, Forlì, Imperia, Mantova, Messina, Modena, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio di Calabria, Reggio nell’Emilia, Rovigo, Sanluri, Sassari, Tempio Pausania, Villacidro 1 mm