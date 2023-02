L’aria fredda sta affluendo sull’Italia portando temperature estremamente basse in montagna, mentre in pianura il freddo si percepisce molto meno, ciò perché il tipo di aria che ci interessa non ha caratteristiche siberiane, ovvero è ben più gelida in quota avendo origine polare e non siberiana.

La prossima notte, con i rasserenamenti attesi al Nord Italia, si avranno temperature diffusamente sotto i -5 °C in tutta la Pianura Padana. Gelate sono attese anche nelle regioni centrali, segnatamente in Toscana e Umbria. Gelate diffuse su tutte le aree interne del Lazio, delle Marche, dell’Abruzzo, del Molise, della Campania, della Puglia, della Basilicata, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna. Insomma, l’Italia sarà in condizione meteo non ondata di gelo.