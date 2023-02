Meteo, fa freddo al mattino in Italia (è inverno), con temperatura negative in varie località per effetto della forte inversione termica. Inoltre, l’aria molto asciutta in quota favorisce sia la dispersione di calore la notte, che il riscaldamento di giorno. Il sole riscalda ben più rispetto a come dovrebbe succedere in questo periodo perché il suo calore è filtrato dalla scarsa presenza di vapore acqueo. L’atmosfera in quota è particolarmente asciutta, ma lo è generalmente anche al suolo.

Cuneo-Levaldigi, Pian Rosa -3°C

Bolzano, Monte Scuro, Novara-Cameri, Perugia, Ronchi Dei Legionari, Udine-Rivolto -2°C

Brescia-Ghedi, Brescia-Montichiari, Firenze-Peretola, Milano-Linate, Milano-Malpensa, Pescara, Resia Pass, Treviso-Istrana -1°C

Aviano, Cervia, Falconara, Pisa-S Giusto, Rimini, Torino-Caselle, Treviso-S Angelo, Venezia-Tessera, Verona-Villafranca -0°C

Alghero, Bergamo-Orio Al Serio, Grosseto, Lamezia Terme, Monte Terminillo, Olbia-Costa Smeralda, Passo Rolle 1°C

Bologna-Borgo Panigale, Grazzanise, Monte Cimone, Roma Fiumicino 2°C

Catania-Fontanarossa, Decimomannu, Lecce, Napoli-Capodichino, Paganella, Roma-Ciampino 3°C

Cagliari-Elmas, Frontone, Gioia Del Colle, Trapani-Birgi 4°C

Amendola, Catania-Sigonella, Genova-Sestri 5°C

Bari-Palese Macchie, Palermo-Punta Raisi, Pratica Di Mare, Reggio Calabria 6°C

Brindisi 7°C

Capo Bellavista 8°C

Capri 9°C

Lampedusa 13°C