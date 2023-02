Nel panorama termico italiano diverse località hanno avuto un aumento, altre un calo. E poi, aumenta la nuvolosità che invade i cieli dell’Italia occidentale. Segnaliamo anche l’invecchiamento dell’alta pressione africana con l’avvento di nebbie e foschie anche in regioni del Centro, del Sud, in Sardegna come ad Alghero con 0°C di minima.

Fa specie anche Pescara -2.2°C. Invece, è sempre molto alta la temperatura in quota.

Italia: temperature minime del 16 febbraio 2023

Pian Rosa -6.5

Dobbiaco -4.8

Ferrara -3.8

Arezzo -2.7

Pescara -2.2

Tarvisio -2.2

Udine Rivolto -2

Bolzano -1.9

Ronchi Dei Legionari -1.9

Milano Malpensa -1.7

Novara Cameri -1.6

Ancona Falconara -1.3

San Valentino Alla Muta -1.2

Trevico -1

Rimini -0.9

Cervia -0.8

Pordenone Aviano -0.8

Decimomannu -0.6

Milano Linate -0.6

Venezia -0.5

Frosinone -0.4

Lecce -0.2

Viterbo -0.2

Brescia Ghedi 0

Piacenza 0

Verona Villafranca 0

Alghero 0.5

Roma Fiumicino 0.5

Venezia Lido 0.7

Gioia Del Colle 1

Bologna 1.1

Olbia 1.1

Guidonia 1.2

Passo Rolle 1.2

Cagliari 1.3

Monte Paganella 1.4

Ravenna Punta Marina 1.4

Foggia Amendola 1.5

Treviso 1.5

Monte Scuro 1.6

Treviso Istrana 2

Monte Terminillo 2.2

Bergamo 2.6

Brindisi 2.7

Marina Di Ginosa 2.8

Torino Caselle 2.8

Enna 3

Firenze Peretola 3

Catania Fontanarossa 3.1

Grazzanise 3.2

Monte Cimone 3.2

Serralta Di San Vito 3.3

Lamezia Terme 3.4

Perdasdefogu 3.4

Capo Frasca 3.6

Prizzi 3.6

Catania Sigonella 3.8

Desenzano 3.9

Latina 4

Monte Settepani 4

Matera 4.1

Roma Ciampino 4.1

Vigna Di Valle 4.1

Bari Palese 4.2

Grosseto 4.2

Napoli 4.2

Trapani 4.2

Trieste 4.3

Firenze 4.9

Capo San Lorenzo 5

Pratica Di Mare 5

Campobasso 6

Passo Dei Giovi 6

Palermo Punta Raisi 6.7

Pisa 7

Termoli 7.2

Reggio Calabria 7.3

Monte Sant’Angelo 7.6

Bari 7.7

Capo Bonifati 7.8

Capo Caccia 7.8

Frontone 7.8

Chieti San Giovanni Teatino 7.9

Capo Bellavista 8

Capo Carbonara 8.4

Capo Palinuro 8.6

Santa Maria Di Leuca 8.6

Cozzo Spadaro 8.8

Gela 8.8

Ustica 8.8

Capo Mele 9

Torino Bric Croce 9.2

Messina 9.6

Ponza 10.3

Capri 10.4

Genova 10.5

Stromboli Vulcano 10.6

Lampedusa 12.1