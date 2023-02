Varie comunità argentine sono state interessate da temporali di forte intensità, con anche la caduta di grandine devastante. Oltre che ingenti danni in agricoltura, si segnalano quelli alle cose, come auto, tetti delle abitazioni, vetrate, oggetti lasciati all’esterno per i chicchi di grandine che su talune aree avevano dimensioni anche di 10 cm di diametro.

HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Grandine devastante è caduta soprattutto nell’area di Mendoza, una città posta nell’Argentina più profonda, tra le più densamente produttive in ambito agricolo. Un’area che soffre di un clima particolarmente estremo tutto l’anno.

Non è una novità che in Argentina si verifichino grandinate devastanti. A volte ne viene coinvolta anche la capitale, Buenos Aires. Rammentiamo che in Argentina febbraio è un mese estivo, ed equivale al nostro agosto.