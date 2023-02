Neve sotto i 400 metri nel sud ovest della Francia dopo le ondate di caldo con temperatura oltre i 20 gradi. La cittadina di Lourdes è da ieri pomeriggio interessata da intemperie con neve e forte vento, a tratti un vero blizzard. Non vuole essere una battuta blasfema, questa, ma per la neve speriamo di non dover attendere un Miracolo di Lourdes, dove si sa c’è la Madonna dell’omonima città francese, venerata in tutto il Mondo, e meta di milioni di credenti ogni anno.

L’aria fredda di fine febbraio e marzo, a volte ha maggiore efficacia rispetto a quella dei primi mesi dell’inverno. In questo periodo si vive di sorprese, chiamiamole per quelle che sono, le previsioni delineano una tendenza, mentre con l’aumento della radiazione solare nel nostro Emisfero, aumenta la variabilità e quindi, l’instabilità atmosferica.