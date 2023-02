Francia: non piove dal 21 gennaio, questa è una serie record di 27 giorni. Inaudito per essere inverno. Questa situazione si traduce in un inaridimento del suolo, già indebolito dalla siccità dell’estate 2022. A scriverlo è Météo-France, il servizio meteorologico ufficiale francese.

Tuttavia, nell’approfondimento proposto sul sito web, Météo-France scrive: “dopo i mesi che vanno da settembre a gennaio abbastanza vicini alla normalità in termini di precipitazioni, ad eccezione di ottobre, questo mese di febbraio è caratterizzato da una scarsità di precipitazioni estremamente pronunciata. Nessuna precipitazione è stata osservata dal 21 gennaio, vale a dire 27 giorni senza pioggia (si parla di un giorno senza pioggia quando la precipitazione totale aggregata sulla Francia è inferiore a 1 mm).

Peraltro, anche la Francia è interessata da anomalie per quanto concerne la temperatura che si mantiene sensibilmente sopra la media per effetto dell’anticiclone africano.