Continua quella che viene definita una terribile ondata di calore in Cile. Tutto il Paese, e l’estremo sud dell’Argentina sono interessati da un’ondata di caldo di straordinaria intensità. Sono stati raggiunti valori mai toccati prima in diverse località. Tra l’altro sono in atto enormi incendi (immagine qui sotto).

È il terzo giorno di fila in cui si raggiungono valori record.

Stazioni principali DCP:

Chillan 41.6°C record di tutti i tempi

Concepcion AP 34.4°C record di tutti i tempi

Stazioni Agromet:

42.3°C Las Vinás

41.8°C Natale

41.8°C Bulnes

Queste temperature in Cile hanno dello straordinario avendo un clima fortemente mitigato dalle correnti del Pacifico. Nel frattempo, abbiamo segnalato precedentemente la rottura della stagione estiva in Australia con un’improvvisa ondata di freddo nelle regioni del sud, oltre che in Tasmania e in Nuova Zelanda.