Il barometro segna 1040 hPa nel Nord Italia, un valore estremamente elevato, mentre in quota c’è un’altezza del geopotenziale su valori estivi. Elementi che non sono affini a febbraio, il tutto avviene dopo la forte tempesta che ha imperversato in Sicilia e parte della Calabria, un’ondata di freddo che ha interessato l’Italia, dove ha lasciato i suoi strascichi di notte con ulteriori gelate.

Infatti, anche stamattina, dopo la giornata mitissima di ieri, quando i termometri erano schizzati su valori elevatissimi, per l’effetto di ingenti escursioni termiche, la notte è stata invernale,

Insomma, abbiamo e avremo per alcuni giorni pomeriggi dal sapore di primavera e freddo notturno. Ma la primavera sarà affatto reale perché nuove bolle d’aria gelida scenderanno dal Polo Nord verso l’Europa ben presto.