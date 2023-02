Tra meno di una settimana, un impulso di aria fredda dovrebbe transitare in Adriatico, scalfendo l’alta pressione non perenne, nemmeno stavolta, anche se aggressiva, ed eccessiva, fuori luogo per questo periodo dell’anno.

Il rimescolamento dell’aria produrrà precipitazioni derivanti da instabilità atmosferica soprattutto in Adriatico e Appennino, dove tornerà la neve, ma a quote medie alte. Per vedere la neve dovremmo attendere la fine del mese. È ciò che emerge anche dagli aggiornamenti di questa sera da parte dei modelli matematici di previsione.

Tuttavia, per almeno una settimana l’Italia avrà temperature, soprattutto diurne, molto superiori alla media, addirittura, pesantemente oltre la media al Nord, dove non sono da escludere picchi anche di 20°C senza il Favonio.