Il fiume Po al Ponte della Becca, riferimento ormai storico per individuare la portata del grande corso d’acqua segna -3,2 metri rispetto allo zero idrometrico, e le rive del fiume sono vaste distese di sabbia come l’estate 2022.

La situazione siccità, o meglio deficit pluviometrico è gravissima soprattutto nel Nord Ovest, dove le precipitazioni continuano ad essere assenti, e le previsioni meteo sono pessime per almeno altre due settimane. Inoltre, è pochissima la neve presente nelle Alpi, pertanto, se non dovessero esserci precipitazioni oltre la media nei prossimi due mesi, si rischia un nuovo grave disgelo nei ghiacciai.

Ma le proiezioni per marzo promettono precipitazioni oltre la media, ma saranno sufficienti a rimediare ad ormai oltre 18 mesi di siccità?