Condizioni meteo molto avverse in Calabria, soprattutto sul settore orientale. Sono abbondantemente innevati tutti i rilievi sino a quote medio-basse. A Camigliatello Silano la neve è alta circa 35 cm. E nelle prossime 36 ore, un ciclone Mediterraneo tenderà a spingere masse d’aria particolarmente umida e associate precipitazioni sulla Calabria.

Il tutto sarà associato ad aria fredda che continuerà a persistere nell’area favorendo quindi neve a quote decisamente medio-basse. L’ondata di maltempo proseguirà per almeno 36-48 ore, accentuandosi, però, nelle prossime 24 ore per la formazione del suddetto ciclone mediterraneo.

Laddove non ci sono nevicate piove, ci sono rovesci di pioggia e anche temporali con grandine. Ovunque soffia un vento teso che tenderà a rinforzare sensibilmente nelle prossime 24 ore, quando si potrebbero verificare forti mareggiate lungo la costa orientale della regione.