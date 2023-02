Nel Canale di Sicilia vi sono le condizioni meteo per la formazione di quello che ormai viene chiamato sempre più spesso Medicane.

Il Medicane è una piccola e insidiosa area ciclonica dalle caratteristiche simil tropicali, e si dovrebbe formare nonostante l’aria gelida in quota entro 36 ore a largo di Lampedusa, ma forse a sud della Sicilia, lambendo le coste siciliane meridionali, se non addirittura interessandole.

Un TLC lo avevamo visto a ridosso delle Marche lo scorso mese, e fu responsabile di una fortissima nevicata sui rilievi sino a San Marino, oltre che di mareggiate, ma anche fiumi in piena.

In Sicilia è atteso forte maltempo tra giovedì e venerdì, con fortissime nevicate sui maggiori rilievi, in particolare l’Etna. Inoltre, le correnti orientale sono una condizione meteo storicamente ideale per i nubifragi su parte della regione.

Tropical cyclones sono sistemi meteorologici intensi e rotanti che si sviluppano nelle acque del Mediterraneo. Sono caratterizzati da forti venti, forti piogge e grandi onde.