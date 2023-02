HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

La neve tornerà in Abruzzo, proprio dalle prossime ore sono attese precipitazioni. Queste essenzialmente nel settore rivolto verso l’adriatico, dove ci attendiamo quel fenomeno noto come Snow adriatic effect. L’aria umida in risalita lungo i crinali montuosi condenserà nubi che rilasceranno delle precipitazioni sotto forma di neve, generalmente deboli.

A causa delle basse temperature la neve dovrebbe cadere a quote superiori attorno ai 300 m. Le precipitazioni aumenteranno nella seconda metà della settimana, soprattutto tra mercoledì sera e giovedì, quando una perturbazione più intensa interesserà la regione. In questa circostanza potrebbero cadere anche oltre 10 cm di neve a quote basse. Ma la previsione sarà da confermare.