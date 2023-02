HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Nella giornata di sabato 4 febbraio non c’è stata alcuna ondata di calore eccezionale in Italia, l’evento meteo più rilevante è stato il Favonio che ha interessato il settore nord-occidentale dove la temperatura si è portata anche oltre i 20 °C.

Il Favonio non è altro che un vento di caduta dai monti che si surriscalda. Nel Nord-Ovest all’origine è un vento freddo, che discendendo dalle Alpi si asciuga dell’umidità che aveva alla sua origine. A questo punto la temperatura aumenta di circa 1 °C ogni 100 m verso il basso. Quest’oggi da queste parti la temperatura sarà sensibilmente inferiore rispetto a sabato.

Altrove, dove non c’erano particolari ondate di calore in atto, segnaliamo ben 16 °C misurati a Napoli, così come anche a Pescara, Roma Fiumicino, mentre a Firenze sono stati toccati 15 °C. Da segnalare i 15 °C segnalati a Palermo invece, molto più a sud.

Italia: temperature massime del 4 febbraio 2023

Milano Malpensa 22.1

Torino Caselle 21.9

Milano Linate 21.4

Capo Bellavista 18.2

Catania Sigonella 18.2

Bolzano 17.8

Bologna 17.6

Olbia 17.5

Catania Fontanarossa 17

Marina Di Ginosa 17

Reggio Calabria 16.5

Chieti San Giovanni Teatino 16.4

Cozzo Spadaro 16.4

Bergamo 16.3

Napoli 16.2

Piacenza 16.2

Pratica Di Mare 16.2

Lampedusa 16.1

Pescara 16.1

Desenzano 16

Foggia Amendola 15.8

Roma Fiumicino 15.8

Grosseto 15.6

Palermo Punta Raisi 15.3

Firenze Peretola 15.2

Messina 15.2

Monte Settepani 15.2

Ustica 15.2

Ancona Falconara 15.1

Civitavecchia 15

Grazzanise 15

Lecce 15

Termoli 15

Torino Bric Croce 15

Bari Palese 14.9

Roma Ciampino 14.9

Arezzo 14.8

Cagliari 14.8

Capo Carbonara 14.8

Cervia 14.8

Santa Maria Di Leuca 14.8

Vieste 14.8

Trapani 14.6

Vigna Di Valle 14.6

Alghero 14.5

Trieste 14.5

Bari 14.3

Brindisi 14.3

Decimomannu 14.2

Lamezia Terme 14.2

Viterbo 14.1

Capri 14

Rimini 13.9

Verona Villafranca 13.7

Genova 13.6

Passo Dei Giovi 13.6

Firenze 13.5

Ronchi Dei Legionari 13.5

Stromboli Vulcano 13.4

Capo Caccia 13.2

Gioia Del Colle 13.2

Isola d’Elba Monte Calamita 13.2

Pisa 13

Pordenone Aviano 13

Udine Rivolto 13

Matera 12.9

Capo Mele 12.7

Capo Palinuro 12.4

Capo Bonifati 12.2

Brescia Ghedi 12

Campobasso 11.8

Frontone 11.8

Ferrara 11.6

Ravenna Punta Marina 11.5

Treviso Istrana 11.4

Treviso 11.3

Enna 11.2

Venezia Lido 10.9

Venezia 10.4

Monte Sant’Angelo 7.2

Trevico 7

Dobbiaco 6.6

Serralta Di San Vito 5.6

San Valentino Alla Muta 4.2

Monte Terminillo 3.3

Monte Scuro 3

Monte Paganella -0.7

Passo Rolle -0.8

Pian Rosa -8