Grecia, cade da ieri, domenica, la neve fin sino ad Atene, anche se in città non è in atto il fenomeno avvenuto un anno fa, quando fu sommersa da una nevicata record. Il Paese è innevato, In Attica scuole e tribunali chiusi, pare che anche vari negozi non apriranno.

L’autostrada nazionale Atene – Lamia da Kalyftakis a Oinophytas è chiusa.

Didattica a distanza nella scuola. Come annunciato dal Dipartimento dell’Istruzione, lunedì 6 febbraio 2023, l’apprendimento a distanza si svolgerà nelle aree del Paese in cui tutte le unità scolastiche hanno sospeso le operazioni, come stabilito dai comuni o dai distretti.

Le autorità stavolta hanno assunto decisioni forti con immediatezza, al fine di evitare gli abnormi disagi di un anno fa.