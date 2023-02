La temperatura sulle Alpi orientali è aumentata rispetto gli scorsi giorni anche di circa 25 °C, la giornata di oggi ha visto schizzare termometri verso l’alto, con temperature stratosferiche. Si segnalano 19 °C a Cortina d’Ampezzo, 17 °C ad Asiago, ma la temperatura raggiungeva i 20 °C anche in Carnia, in Friuli-Venezia Giulia. Temperature dell’ordine di 20 °C anche in varie vallate oltre 1000 metri di quota del Trentino-Alto Adige.

La stazione meteo del Monte Grappa ha registrato la temperatura massima di 15 °C, ovvero oltre 25° in più rispetto agli scorsi giorni.