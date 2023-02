La temperatura in Franca continua ad essere sopra la media, ed anche Febbraio, secondo le proiezioni, anche alla luce della nuova ondata di caldo di questa settimana, si potrebbe chiudere con valori sopra la norma, anche se non con valori eccezionali, parrebbe.

Prosegue la serie di inverni miti in Francia, come d’altronde anche in Italia, ma da queste parti c’è un diffuso deficit delle precipitazioni. La Francia è ormai in siccità da circa due anni. Da queste parti si discute molto di cambiamenti del clima, ma soprattutto di caldo estivo, dove anche Meteo France, in una serie di interviste disse che prima o poi, si potranno toccare i 50°C nel sud durante le tremende ondate di calore.