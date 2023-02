L’Etna è talmente innevato che fornirà acqua nei prossimi mesi a fiumi e torrenti che discendono dal grande vulcano. Ma non solo, la neve fornirà acqua soprattutto alle falde acquifere. La precipitazione nevosa da record è stata una manna dal cielo per le riserve idriche, nonostante i danni che ha inferto alla natura, con migliaia di alberi danneggiati dal peso della neve e dal fortissimo vento.

Che succederà ora? Con l’aumento della temperatura e la radiazione solare del Mediterraneo di quelle latitudini, la neve comincerà a fondersi in superficie a partire dalle quote inferiori, gelando poi di notte, soprattutto quando la temperatura tornerà a scendere, presumibilmente tra una settimana, dieci giorni. Però, il gigante che si erge in Sicilia, rimarrà imbiancato ancora per molti mesi ancora.