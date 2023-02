Situazione meteo: nella prima mappa che abbiamo scelto rileviamo la previsione nell’arco di ventiquattr’ore di precipitazioni eccezionalmente intense in Sicilia. Queste sono già in atto e continuerà a piovere per la giornata di oggi. Nel resto d’Europa non si rilevano aree con precipitazioni degne di nota.

Qui nel seguito avremo una serie di cartine che illustrano la situazione meteo della mezzanotte UTC equivalente al 1:00 del mattino.

La prima cartina indica che Italia è interessata da temperature alla quota di 850 hPa sotto zero, quindi siamo in irruzione d’aria fredda. Ma l’elemento più rilevante è che siamo interessati da una forte area di alta pressione con un massimo sulla Francia di 1040 hPa. Un’area di bassa pressione e presente sul canale di Sicilia, ed è quella che causa il forte maltempo.

Una cartina che intende essere rappresentativa delle anomalie climatiche è quella che proponiamo qui sotto, dove vediamo che la pressione atmosferica alla quota di 500 hPa, un’altezza che viene considerata strategica per il tempo atmosferico al suolo, presenta un’anormalità positiva fortissima dalle Isole Britanniche verso l’Italia settentrionale, oltre gran parte del nostro Paese, anche se è quasi tutta l’Europa che ne viene coinvolta. Osserviamo poi l’anomalia negativa, determinata dal vortice ciclonico che si trova sulla Sicilia e al sud sino alla Libia.