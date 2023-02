La Protezione del Piemonte del Piemonte ha diramato un’allerta meteo per alcune aree della regione, in particolare il settore meridionale dove sono attese delle nevicate. Si tratta di fenomeni localizzati, questo secondo l’ente preposto per le allerte meteo, con un livello di allerta gialla. Sono previste nevicate nella pianura cuneese comprendendo alcune aree delle province di Torino e la provincia di Cuneo. Più a sud, sempre nella provincia di Cuneo tutta la valle del Tanaro. A sud-ovest sempre per la provincia di Cuneo le valli Vairata, Maira e Stura.