Questa webcam live è installata presso il Disco Bar Lupo Bianco al Passo dell’Abetone a 1.388 metri di altitudine in provincia di Pistoia, in Toscana. L’Abetone è una rinomata stazione sciistica dell’Appennino tosco-emiliano, un tempo era il collegamento tra la Toscana e l’Emilia Romagna, importante anello di congiunzione. La webcam in diretta è posizionata verso nord-est, offrendo uno straordinario panorama di Piazza Europa con le cime degli Appennini sullo sfondo.

