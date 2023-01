Questa webcam live (come descritto da Paesaggi Digitali) è installata presso la Stazione Sciistica di Cerreto Laghi, a circa 1350 mslm, sull’Appennino Tosco Emiliano, in provincia di Reggio Emilia. La webcam, è rivolta in direzione Est, e riprende il panorama sulle piste da sci del comprensorio, gli impianti di risalita e i boschi sotto il Monte la Nuda.

Mentre selezioniamo questa webcam, numerosi sciatori stanno praticando sport in questa area, mentre e c’è una modesta nevicata. Finalmente la neve giunta in Appennino, compreso anche quello settentrionale.