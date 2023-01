Vi proponiamo le immagini in diretta dalla fantastica Livigno, in provincia di Sondrio, siamo in Lombardia. Il Comune risulta essere il più freddo d’Italia, dove le temperature notturne possono sfondare tranquillamente sotto i -20 °C. Per ora è una bella giornata di sole, la neve è compatta, fa molto freddo, ma è niente di eccezionale rispetto agli standard locali.

