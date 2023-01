La vecchia meteorologia sosteneva che le condizioni meteo nordamericane avevano delle correlazioni con quelle europee. Ma in Europa per vedere immagini come quelle che vi stiamo mostrando dobbiamo andare indietro nel tempo, mentre nel Nord America è praticamente ogni inverno che le possiamo osservarle. Da loro le condizioni meteo sono sempre più estreme che da noi, ed è per tal motivo che i servizi meteorologici americani sono avanzatissimi.

Nonostante le previsioni meteo particolarmente curate, però, ogni anno sono numerose le persone che perdono la vita durante le manifestazioni atmosferiche peggiori. Sovente succede che per distrazione o per non conoscenza della lingua, alcune persone si espongono ai fenomeni atmosferici maggiori, come è avvenuto di recente soprattutto nella zona metropolitana di Buffalo negli Stati Uniti nordorientale, qui parecchie persone sono decedute nonostante gli avvisi meteo che non solo invitavano a non utilizzare l’auto privata, bensì vietavano di usarla. Eppure, parecchi hanno percorso le strade spazzate dal vento che era talmente forte da oscurare la visibilità, mentre cadevano quantità incredibili di neve. E da quelle parti c’è stato il maggior numero di vittime.

Per Capodanno sono state le Montagne Rocciose, soprattutto il Nevada, ad essere interessato da nevicate di eccezionale portata, ed è da queste parti che giungono le immagini che vi proponiamo.