Come mai il meteo europeo non ha la medesima vulnerabilità alle tempeste del Nord America. È una domanda che viene fatta da molti lettori in questo periodo dell’anno, soprattutto dopo le notizie che sono apparse durante il periodo natalizio di tempeste di incredibile violenza che si sono abbattute soprattutto sulla parte orientale degli Stati Uniti d’America, tempeste che hanno raggiunto anche il Canada orientale.

In Europa non potrebbe succedere niente del genere fintanto che la Corrente del Golfo spira verso l’Artico europeo. Sblocca dai ghiacci gran parte dei porti, e innalza sensibilmente verso nord la banchisa polare.

Il gelo europeo molto intenso arriva invece da est, attraverso un fenomeno atmosferico chiamato Burian. Burian è un appellativo noto in Italia, all’estero viene battezzato con altre definizioni. Di questo negli ultimi decenni si è vista una repentina diminuzione. Tale fenomeno fa parte di quelle situazioni che sono correlate alle fluttuazioni climatiche, anche se comunque si tratta di episodi di breve durata, e non possiamo di certo definirlo fenomeno climatico, bensì fenomeno atmosferico, ovvero meteo cronologico.