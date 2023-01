Previsioni meteo indicano che arriverà il freddo, ci sarà anche la possibilità di avere la neve sino le pianure nelle regioni del Nord. Aiuto, moltissimi cercheranno riuscire il meno possibile perché una temperatura prossima a 0 °C, è appena meno, ormai è divenuta per noi rigidissima. Cari lettori, ringraziate di non vivere in Siberia, soprattutto nel villaggio di Ojmjakon, nella repubblica di Sacha, in Russia. Da queste parti la temperatura può per molti giorni rimanere stabile almeno -50 °C, e come succede in questi giorni trattenere il termometro a -60 °C.

Questo breve documentario mostra come si vive d’inverno da quelle parti. E sì, perché d’estate qui il clima è molto diverso, la neve non c’è più, il sottosuolo rimane gelato si chiama permafrost. La temperatura può superare anche 30 °C, e l’aria è infestata di insetti, con le zanzare che non lasciano in pace gli abitanti.