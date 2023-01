Vortice Polare in rinforzo, lo sappiamo. Sappiamo che in questo periodo stiamo osservando un Vortice Polare in super forma e non è più una novità. Le condizioni meteo climatiche lo testimoniano, perché se abbiamo a che fare con la super Alta Pressione è colpa – o causa – del Vortice Polare.

Però attenzione, il cambiamento è dietro l’angolo. Quasi certamente tra circa una settimana avremo osserveremo un cambiamento. Un tentativo? Sicuramente. Andrà a segno? Probabilmente.

Potrebbero tornare alcune perturbazioni, perturbazioni nord atlantiche o polari marittime, comunque in grado di ripristinare un po’ di normalità stagionale. Poi l’Artico. Sì, perché anche in presenza di un super Vortice Polare possono aprirsi delle finestre invernali di un certo peso.

Potrebbe mettersi in movimento un’imponente massa d’aria fredda di matrice artica, destinata a spingersi verso sud. Ma potrebbe addirittura mettersi in moto una massa d’aria gelida da est, dalla Russia, con conseguenze termiche decisamente più pesanti. Ovviamente anche con conseguenze nevose più pesanti.

Ma qui si sta ragionando sul Vortice Polare ed allora occhio, perché le ultimissime proiezioni ci dicono che non è così scontato un condizionamento di tutto l’Inverno. Potrebbe andare incontro a un indebolimento, consistente, indebolimento che potrebbe sfociare addirittura in una rottura. Ed allora potrebbero aprirsi scenari invernali ancora più marcati, ancora più incisivi, ancora più estremi.

La carne al fuoco è tanta e siamo curiosi, come voi, di capire come finirà. Perché sono due le strade: o cambierà tutto entro un paio di settimane o ci saremo giocati anche questo Inverno.