Come ben saprete stiamo andando incontro a un periodo anticiclonico. Le condizioni meteo miglioreranno e l’Alta Pressione tornerà a posizionarsi sulle nostre regioni. O comunque non distante da noi.

Qual è il motivo di tale cambiamento? Semplice: il rinforzo del Vortice Polare. Un Vortice Polare che fino ad ora, giusto dirlo, non è mai stato debole. Ed allora viene da chiedersi: com’è possibile che l’Artico sia riuscito a insinuarsi nelle maglie dell’Alta Pressione? O meglio, come mai l’Alta Pressione ha avuto modo di spingersi a nord?

La risposta sta in quelle complesse dinamiche che si possono instaurare nei vari livelli dell’atmosfera. Non è detto, ad esempio, che la stratosfera – che si trova più in alto – riesca a condizionare costantemente la troposfera – che si trova più in basso. Ed è ciò che è successo ultimamente, ovvero nonostante un Vortice Polare gelido il condizionamento troposferico è venuto meno. Per tutta una serie di motivi che avrebbero necessità di ulteriori approfondimenti.

Ciò che conta comunque è il risultato. Risultato che ha portato all’irruzione artica ma che ora sta virando in altra direzione. L’Alta Pressione appunto. Occhio però, perché dovrebbe trattarsi di una virata temporanea. D’altronde stiamo procedendo verso l’ultima parte dell’Inverno, un periodo durante il quale il Vortice Polare inizia ad invecchiare e conseguentemente a subire maggiori attacchi dalla troposfera.

Significa che nel mese di febbraio potrebbero instaurarsi altre dinamiche invernali, presumibilmente a seguito di un indebolimento del Vortice stesso. Dinamiche peraltro ben più crude rispetto alle precedenti, dinamiche che come andiamo scrivendo da tempo potrebbero sfociare in un’ondata di gelo importante.

Peraltro l’aria gelida inizierà ad affluire sull’Europa orientale, già nei prossimi giorni. Aria gelida che arriverà a lambire le nostre regioni e chissà che non possano esserci sorprese fin da subito.