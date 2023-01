Quando si pensa all’Inverno si pensa al Vortice Polare. Quando si pensa al fallimento invernale, si pensa al Vortice Polare. Quando si spera in qualcosa di buono, a livello meteo climatico, si guarda con paura e riverenza al Vortice Polare.

Insomma, tutto ruota (è proprio il caso di dirlo) attorno al Vortice Polare. Non è un caso, quindi, che gli studiosi del clima focalizzino la propria attenzione sulle dinamiche atmosferiche. Ogni anno, infatti, offre spunti di riflessione che consentono di approntare studi scientifici rilevanti.

E’ innegabile che rispetto ai pilastri della conoscenza polare stia cambiando qualcosa. Fino a qualche anno fa – forse qualche decennio – le dinamiche stratosferiche e troposferiche rispondevano a canoni prestabiliti. Poi, col riscaldamento globale le carte in tavola sono cambiate. Cambiamenti che costringono a rivedere studi che sembravano incisi nella pietra, ma che invece necessitano di importanti modifiche.

Il paradosso sapete qual è? Che se l’Inverno andrà in un modo sarà sempre per merito del Vortice Polare, se andrà in un altro modo sarà colpa del Vortice Polare.

Se è troppo forte ecco che l’Inverno non arriverà, se sarà debole o andrà incontro a rottura, ecco che l’Inverno potrebbe fare la voce grossa. Che poi, a pensarci bene, anche con uno split del Vortice Polare non è detto che gelo e neve colpiscano diffusamente il continente europeo. Figuriamoci l’Italia.

Dovremo toglierci dalla testa l’idea che tutto dipenda dal Vortice Polare. Si possono verificare episodi invernali di un certo spesso anche in presenza di un Vortice scatenato e chi vi dice il contrario mente. Per questo motivo crediamo che sia ancora presto per decretare finita una stagione che tutto sommato è ancora all’inizio. Il bello potrebbe arrivare…