Chi l’avrebbe mai detto? Nell’epoca del riscaldamento globale, nell’epoca di raffreddamenti stratosferici sempre più violenti, potremmo ritrovarci in balia di dinamiche meteo climatiche tutt’altro che anticicloniche.

Perché diciamolo, in pochi avrebbero scommesso nell’indebolimento del Vortice Polare, in pochi avrebbero scommesso sulla rivincita dell’Inverno. Se sarà soltanto una parentesi, quella artica ormai in atto, lo vedremo. Come saprete siamo più propensi a credere che possa trattarsi semplicemente di un antipasto.

Sì, perché la troposfera continua a mostrarsi estremamente reattiva e in grado di innescare costanti riscaldamenti stratosferici. Significa che il Vortice Polare continuerà a difendersi ma da oggi dai domani potrebbe non avere più fiato e a quel punto andrebbe al tappeto.

Possiamo dirvi che siamo in bilico. In bilico tra uno split, quindi rottura del Vortice stesso, o comunque di un forte indebolimento che porterebbe al cosiddetto displacement. Ossia a un anomalo allungamento della struttura – che perderebbe la classica forma circolare – e soprattutto a una dislocazione diversa da quella solita (la verticale del Polo Nord).

Comunque la si guardi si prospettano scenari marcatamente invernali, sia per la fine di gennaio – quindi per la prossima settimana – sia per il mese di febbraio. Anzi, febbraio potrebbe essere ricco di sorprese continentali, ovvero di ondate di aria gelida dai quadranti orientali.

Qualcosa in tal senso l’abbiamo già riscontrata in svariate proiezioni modellistiche, che giorno dopo giorno lanciano convincenti segnali in quella direzione. Ma prima di cantar vittoria e decretare l’accelerazione dell’Inverno dovremo attendere che giungano ulteriori conferme. Il Vortice Polare si sa, ha tante vite – non sappiamo neppure quante – e ogni minimo tentennamento della troposfera potrebbe tradursi in un nuovo rinforzo del Vortice.

Non vediamo l’ora di capire come andrà a finire e magari di potervi confermare un Inverno d’altri tempi, perché diciamolo: ne abbiamo bisogno, per tutta una serie di motivi.