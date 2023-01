HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Se vi è capitato di leggere uno degli ultimi approfondimenti, nello specifico quello dedicato alle condizioni meteo climatiche più propizie per la neve sulle coste, avrete capito che certi scenari necessitano di circostanze molto particolari.

S’è scritto che l’Anticiclone Russo-Siberiano è una delle figure più ricercate dai meteo appassionati perché in grado di dirottare il grande gelo nel cuore d’Europa. Che poi arrivi in Italia è un altro paio di maniche, ma quando accade ecco che le nevicate – anche copiose – sono in grado di spingersi sui litorali.

Un altro scenario, non meno cruento, è rappresentato dal cosiddetto “split” del Vortice Polare. Ovvero una vera e propria rottura del Vortice stesso, coi vari pezzi destinati a colpire in varie zone dell’emisfero settentrionale. Significa gelo, significa neve, anche se poi in questi casi prevedere la traiettoria di proiettili impazziti non è affatto semplice.

Potrebbe capire, anche in presenza di uno split, che il gelo scelga altre lande. Così come potrebbe succedere che il gelo precipiti all’interno del Mediterraneo. Tutto dipende dall’asse di rottura, un classico esempio di asse favorevole a certe condizioni è il 1985.

E’ vero, la storia difficilmente si ripete, ma può succedere. Magari con altre peculiarità, magari con altre dinamiche, ma non è detto che non accada più. Quel che possiamo dirvi, alla luce delle ultimissime emissioni modellistiche, è che il Vortice Polare è sotto attacco e tali assalti potrebbero portarlo alla rottura. O comunque a un forte indebolimento.

Chiaro, forte indebolimento o rottura fa tutta la differenza del mondo, ma ad esempio nel febbraio 2012 si verificarono condizioni meteo climatiche fortemente invernali a causa di un indebolimento del Vortice Polare.

Vedremo, di certo c’è che siamo giunti a un bivio stagionale: dopo l’Artico o si tornerà in regime di Alta Pressione o si spalancheranno le porte ad altri eventi freddi di un certo rilievo.