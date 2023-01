Ci stiamo rendendo conto che certi argomenti, di certo non semplici se affrontati senza le dovute conoscenze, stanno prendendo piede ovunque. Proporre scenari meteo climatici sulla base delle proiezioni del Vortice Polare è esercizio che in tanti stanno provando a portare a casa. Peccato che non tutti ci riescano.

Ciò premesso, siamo ormai giunti allo snodo cruciale. A questo punto sarà tutto o niente. Niente vie di mezzo, niente compromessi. Se farà Inverno lo farà sul serio, se deciderà di non venire a trovarci se ne starà lontano dalle nostre regioni (e non solo). Tutto, ovviamente, dipenderà dal Vortice Polare e dalla sua forza intrinseca.

Sappiamo che ha accelerato, sappiamo che è forte e che tale forza si è tradotta nella rimonta anticiclonica che tutti noi conosciamo. Sappiamo che uno scenario costantemente anticiclonico è quello proposto a suo tempo dai modelli stagionali, ma che grazie alle complesse dinamiche atmosferiche descritte potrebbe letteralmente saltare in aria.

Direte voi: ogni anno la stessa storia. Promesse invernali non mantenute, promesse di un Vortice Polare allo sbando e poi puntualmente in grado di condizionare negativamente il nostro tempo. Probabilmente avete ragione nello spazientirvi, ma sappiate che l’eventuale rottura del Vortice Polare è un evento imprevedibili e per coglierlo bisogna avere delle doti analitiche di un certo tipo.

Ricordiamoci però che uno Split da solo non basta. Certo, si accrescerebbero le probabilità di un’ondata di gelo imponente, ma non è detto. Ciò che sappiamo è che già un indebolimento del Vortice Polare potrebbe dar luogo a episodi invernali interessanti, mica c’è bisogno dell’estremo in ogni circostanza.

L’indebolimento potrebbe esserci, già nei prossimi 10-15 giorni, poi magari chissà, vedremo i botti atmosfe3rici d’inizio anno e d’improvviso quello che sembrava un Inverno insulso diventerà un Inverno memorabile.

Per questo motivo la speranza è che si possa cambiare registro al più presto, magari già nel corso dell’Epifania così come lasciano intendere un po’ tutti i modelli previsionali.