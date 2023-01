Appare probabile che nuovo potente Stratwarming potrebbe invertire i venti zonali. E non ci riferiamo alla previsione meteo di ondata di gelo o freddo che è stata prospettata soprattutto dal modello matematico americano, di cui fa un cenno anche quello europeo nella versione ufficiale.

La proiezioni a più ampio raggio indica che una significativa dei membri dell’ECM Ensemble vede la realizzazione di un’inversione dei venti zonali che sono tipici di un classico SSWE. Infatti, la media d’insieme (linea blu scuro) tocca il minimo (linea rossa in basso). Se ciò si verificherà, la Primavera meteorologica europea potrebbe essere ritardata.

In tal caso, l’ondata di gelo siberiano si avvierebbe verso il 15-20 Febbraio, con durata al momento incerta.

Questo fenomeno dovrebbe innescare il più classico dei Burian con intensità ora come ora tutta da stimare, ma forse intenso. Tendenzialmente si avrebbero temperature fortemente sotto la media del periodo in tutta la seconda parte di Febbraio e oltre, con la conseguenza che anche i primi di Marzo 2023 ne potrebbero essere coinvolti.

Come scritto in precedenza, un primo evento di grande freddo viene prospettato la prossima settimana. Anche uno dei massimi esperti mondiali di previsioni dell’andamento del Vortice Polare e di previsioni meteo invernali avverse, Cohen scrive:

“varie emissioni del modello matematico GFS per ora prevedono la cresta dell’alta pressione europea espandersi molto a nord, tanto da indurre il flusso di correnti da est di attingere dalla Siberia aria gelida e portarla in Europa nel corso della prossima settimana. Si tratta di un grande cambiamento rispetto alle previsioni degli scorsi giorni; quindi, sarà necessario controllare se i modelli matematici proseguiranno verso questa linea di tendenza.”

L’italiano Marco Petagna (BSc MSc Media Advisor e meteorologo operativo senior presso UK Met Office) lascia su Twitter la sua opinione:

One to 👀

Following recent warming/weakening and the current rebound of the #spv stratospheric polar vortex

Latest EC and GFS output hinting that another round of warming and notable weakening could be on the cards heading into February..early days of course pic.twitter.com/sOHxpKEzY5

