Vortice Polare, stratosfera, troposfera. Argomenti a dir poco “caldi”, argomenti che potranno sicuramente condizionare il quadro meteo climatico del mese di febbraio.

C’è grande fermento, inutile nasconderlo. Grande fermento tra i meteo appassionati ma prima ancora grande fermento nei vari modelli previsionali. Sì, perché alcune autorevoli proiezioni confermano un ulteriore stravolgimento atmosferico. Stravolgimento che chiaramente prenderà spunto dal Vortice Polare e dal suo progressivo indebolimento.

E’ argomento sul quale stiamo tornando più e più volte per un semplice motivo: ci si sta giocando il prosieguo dell’Inverno. Non c’è e non ci sarà una via di mezzo: Alta Pressione o gelo. Questi gli scenari che si prospettano all’orizzonte. Sicuramente se ne sarà reso conto chi ha un po’ di dimestichezza con i modelli previsionali, chi invece aspetta di avere notizie da noi eccole, ve le stiamo proponendo.

Giusto domandarsi, a questo punto, quale delle due soluzioni sia la più probabile. La risposta, la nostra risposta badate bene, è sempre quella: una prosecuzione dell’Inverno. In grande stile peraltro, con numerose occasioni per altre ondate di freddo o addirittura gelo, quindi altre occasioni per vedere neve a bassissima quota. Chissà, forse persino sulle coste.

Se la risposta è questa il motivo è semplice: i riscaldamenti stratosferici continueranno e col passare dei giorni si stanno intensificando al punto tale che potrebbero far saltare in aria il Vortice Polare da un momento all’altro. Proprio così, il Vortice Polare potrebbe esplodere e a quel punto potrebbero succedere cose che ci catapulterebbero negli Inverni del passato.

Gelo e neve a go go, insomma, nel meteo di febbraio. Gelo e neve che potrebbero non fermarsi qui insomma, anche perché attualmente fa freddo, il gelo è tutta un’altra cosa.