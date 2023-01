HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Quando? Tra una settimana, grossomodo. I centri di calcolo internazionali continuano a mostrarci proiezioni meteo climatiche estremamente interessanti. Anzi, diciamo pure esplosive. Non tanto per quel che potrebbe accadere tra una settimana, ma per quel che potrebbe succedere nel mese di febbraio.

Febbraio che andremo a trattare dettagliatamente con un nuovo approfondimento, al momento quel che possiamo dirvi è che tra circa una settimana – quindi nell’ultimo weekend di gennaio – il tempo potrebbe riproporci scenari simili agli attuali.

L’Anticiclone delle Azzorre, infatti, resterà sbilanciato a ovest. Dall’Europa occidentale punterà decisamente verso nord, facendo scivolare altra aria artica verso sud. L’irruzione, approfittando dell’ampia lacuna depressionaria presente, potrebbe gettarsi sul Mediterraneo centrale e quindi sulle nostre regioni.

Va detto che a differenza della prima irruzione potrebbero esserci delle variazioni in termini di traiettoria. Non così centrale, bensì più orientale e se così fosse vi sarebbero delle variazioni importanti in termini di precipitazioni. Non di temperature, badate bene, perché potrebbero mantenersi su valori pienamente invernali e diffusamente al di sotto delle medie stagionali.

Le variazioni riguarderebbero appunto i fenomeni, che stavolta potrebbero concentrarsi maggiormente sulla fascia adriatiche del Centro Sud. Fenomeni che, sia chiaro, assumerebbero carattere nevoso a bassissima quota e l’Appennino continuerebbe a imbiancarsi come non succedeva ormai da qualche anno.

Gli ingredienti per un Inverno davvero incredibile ci sono tutti, incredibile perché le premesse erano state tutt’altro che entusiasmanti e in virtù del caldo anomalo d’inizio anno anche solo immaginarsi irruzioni fredde a go go era impensabile. Ma è quel che sta succedendo ed è quello che potrebbe succedere anche nel corso delle prossime settimane.