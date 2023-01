Finalmente ci siamo. Dopo vari tentennamenti, dopo infinite emissioni modellistiche, le proiezioni meteo climatiche sembrano orientarsi verso l’Inverno.

Interessa sapere se sarà soltanto una breve parentesi o meno? Certamente. Volete sapere se dopo l’eventuale cambiamento tornerà l’Alta Pressione? Giusto. Ma come ricordato innumerevoli volte non abbiamo la sfera di cristallo e non abbiamo la minima pretesa di sapere cosa potrebbe succedere il mese prossimo.

Ragioniamo, insieme, in maniera diversa. Diciamo che un cambiamento, in un contesto folle, è ben accetto. Anche il più piccolo. Ciò premesso, come non prendere di buon grado le proiezioni modellistiche. Chi più chi meno, con le ovvie differenze del caso, ipotizza una svolta verso l’Epifania.

Ma alla fin dei conti, cosa potrebbe succedere? Come minimo dovremmo assistere a un abbassamento del flusso polare. Significa che le aree depressionarie potrebbero prendere il sopravvento su gran parte d’Europa, arrivando pian piano – neanche tanto in realtà – a lambire l’arco alpino. Ed è qui che si gioca la partita, perché se è vero che in Europa tornerà l’Inverno è altrettanto vero che per quanto riguarda l’Italia dovremo cercare di capire se l’Alta Pressione mollerà la presa.

Basterebbe un minimo spostamento verso ovest, direzione Penisola Iberica, per innescare una possente discesa fredda dal Circolo Polare Artico. A quel punto, come lasciano intendere alcuni centri di calcolo, il freddo vero potrebbe insinuarsi nel Mediterraneo innescando un’ondata di maltempo di chiaro stampo invernale.

Le proiezioni termiche, in tal senso, sono alquanto esplicative. Perché suggeriscono un ritorno alla normalità, anche sul nostro Paese. Questa sì che sarebbe una gran bella notizia. Poi il resto si vedrà, l’importante è sbloccare una staticità che al momento non fa bene a nessuno.