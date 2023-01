Il primo forte ciclone che si adagia all’Europa occidentale (Constatin) sta spingendo svariate perturbazioni atmosferiche verso quello che sembrava un impenetrabile anticiclone. Il mostro anticiclonico che sta determinando temperature molto superiori alla media in Italia gran parte dell’Europa, dove da più parti c’è un allarme per il cambiamento climatico, per ora cesserà di esistere. Ma il timore che altre alte pressioni prossimamente possano giungere repentine e acute.

La perturbazione ha raggiunto il settore nord-occidentale italiano dove sono cominciate le prime piogge. Nevica sull’arco alpino generalmente oltre 1500 m di quota. Per le Alpi sono previste anche copiose precipitazioni. E finalmente il manto nevoso tornerà sulle nostre Alpi in quanto per tutte le festività natalizie la neve presente ha patito parecchio.

La perturbazione interesserà anche le regioni centrali italiane, la Sardegna, portando temporali e rovesci di pioggia localmente anche intensi, oltre che un sensibile rinforzo del vento. È attesa la neve sull’Appennino settentrionale, ma a quote elevate.

Nel corso della giornata di lunedì, la perturbazione si porterà anche al Sud dell’Italia e nella Sicilia, e anche qui ci saranno piogge e temporali. La neve cadrà solo sulle cime più alte dell’Appennino centrale. Ancora fa troppo caldo per avere la neve a quote inferiori.

Il ciclone oceanico Constatin avrà la forza di spingere via l’anticiclone di cui abbiamo parlato ampiamente questi giorni. Inoltre, eviterà l’egemonia di masse d’aria molto fredde dalla Russia europea verso l’Europa, dove però nella parte più orientale la temperatura è già in sensibile diminuzione. Crollano le temperature in Ucraina, nei Paesi Bassi, in Finlandia. Il freddo raggiungerà il Mar Nero per poi spingersi verso sud-est.

Gennaio cambierà volto, ne abbiamo parlato in un approfondimento dell’ultim’ora nella serata di ieri, e seppur i modelli matematici a più lungo termine siano molto incerti come linea di tendenza meteo, otterremo un ottimo risultato nel breve termine, quello di avere le anomalie climatiche, che seppur verso l’alto, saranno molto più contenute in Italia in Europa. Un fatto non poco trascurabile è che tornano le precipitazioni, e anche se non sarà niente di eccezionale, perlomeno nel corso di una settimana di validità di bollettini meteo, finirà quel periodo che ha visto la totale cessazione delle precipitazioni in Italia.

Insomma, ora per ora sta per finire la gravissima anomalia meteo climatica che si è presentata per ben due settimane, e che ha caratterizzato tutto il tempo atmosferico tra Natale, Capodanno e l’Epifania. Un’anomalia meteo che ha innalzato sensibilmente la voce dei vari allarmi per il cambiamento climatico, che di certo non sarà estinta dal transito di una perturbazione.

Il clima è cambiato, nonostante anche quel freddo che è giunto nella Russia europea, direi molto intenso, forse inatteso per intensità. Ma tutto ciò rientra in quella serie di condizioni atmosferiche che fanno comunque parte dei cambiamenti climatici che vedono un’accentuazione degli estremi.

Per concludere, non abbasseremo la guardia, e ci auguriamo una rapida prosecuzione di quella via che è la transizione energetica, al fine di ridurre drasticamente le emissioni di gas serra. Il meteo del passato ci manca a tutti, anche perché quello attuale sta alterando gli equilibri della vita in tutto il Pianeta.