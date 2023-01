Accadrà a gennaio? Accadrà a febbraio? Partiamo da un presupposto: nessuno ha la risposta. Nessuno può minimamente immaginare cosa succederà da qui a un mese. O da qui a due mesi. Il meteo è pazzerello, lo sappiamo. Cambia da un giorno all’altro, tranne ovviamente quando a dominare la scena è l’Alta Pressione.

Però possiamo sperare, sperare che come dicono i modelli previsionali stia per cambiare qualcosa. Peraltro potrebbe cambiare a stretto giro, perché stiamo parlando di circa una settimana e nell’arco dei 7 giorni i trend previsionali cominciano ad assumere una certa valenza.

Cosa potrebbe succedere? Ve lo spieghiamo. Potrebbe succedere che, a dispetto di un Vortice Polare forte, l’Alta Pressione si prenda qualche giorno di vacanza migrando verso ovest e poi verso nord. In Atlantico per capirci e da lì puntare l’Islanda o addirittura la Groenlandia.

Gli effetti sarebbero immediati. Si attiverebbe l’Artico, col suo carico di freddo e neve. Tenete conto che in questo periodo, vista la possanza del Vortice Polare, si sta accumulando un bel po’ di freddo. A quelle latitudini non si scherza affatto, ma d’altronde è giusto così. Se vogliamo recuperare il solito deficit artico annuale è necessario che le temperature favoriscano il congelamento di quei tratti d’Oceano.

Però occhio, perché nel momento in cui quell’aria gelida dovesse liberarsi e puntare verso sud saranno dolori. Capiterà, lo sappiamo, c’è da capire quando, come, perché e soprattutto dove.

I centri di calcolo internazionali stanno preparando qualcosa d’interessante, probabilmente a cavallo tra l’Epifania e metà mese. Qualcosa che potrebbe riguardare anche il Mediterraneo, quindi anche l’Italia. Qualcosa che potrebbe portare freddo particolarmente intenso, magari con un’ondata di maltempo capace di far nevicare a bassissima quota. Sì, perché gennaio è gennaio e febbraio è febbraio.

Se sarà un’Inverno senza senso lo vedremo a marzo, faremo il solito bilancio sperando che non sia il solito bilancio negativo. In deficit no, grazie.