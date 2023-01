Alta Pressione stop, almeno per ora. Alta Pressione che domina in lungo e in largo da circa 3 settimane, ma su alcune regioni d’Italia è da quasi un mese che non si vedono condizioni meteo vagamente invernali.

Lasciate stare i vari microclimi peninsulari. Le piogge cadute in Liguria e Toscana, così come quelle poche nevicate sulle Alpi centro occidentali, non possono certo far pendere l’ago della bilancia dalla parte dell’Inverno. A dominare è stato l’Anticiclone Africano, punto. Che poi vi siano le eccezioni è un dato di fatto.

Ora però è arrivato il momento di parlare d’altro. E’ giunto il momento di parlare di nuvole, di piogge, di vento, di nevicate. Insomma, è giunta l’ora di parlare del maltempo.

Maltempo ormai imminente, domenica infatti sbarcherà sui settori occidentali d’Italia a cominciare dall’arco alpino, passando per l’alto Tirreno e la Sardegna. Abbiamo dato uno sguardo, molto attento, alle proiezioni dei modelli previsionali a più alta risoluzione e possiamo dirvi che localmente pioverà tanto. Così come nevicherà tanto su alcune aree alpine.

La perturbazione, di matrice nord atlantica, arriverà da nordovest e sarà sostenuta da un netto rinforzo dei venti. Lunedì scivolerà verso sudest, interessando la fascia tirrenica del Sud Italia. Rimarranno un po’ più sottovento le aree adriatiche, dove la fenomenologia dovrebbe risultare più sporadica.

Dobbiamo sottolineare anche un altro aspetto, ossia le temperature. Temperature che scenderanno ovunque, anche di parecchi gradi. Tenete conto che, viste le possenti anomalie positive precedenti, in qualche caso si perderanno oltre 10°C. Il che, se ci pensate bene, potrebbe rappresentare un vero e proprio shock termico.

Alla luce di quanto esposto sinora possiamo affermare, senza paura di essere smentiti, che l’Inverno ci sta provando. Se ci riuscirà lo vedremo o meglio, vedremo se riuscirà a cambiare marcia.