Il mese di febbraio 1963 inizia come era finito gennaio: gelido! Ma con un cambiamento meteo netto. Il 1° febbraio, infatti, la depressione fredda retrograda dà origine a una vasta circolazione di bassa pressione che coinvolge gran parte dell’Europa.

Un fronte perturbato risale la Penisola da sud ovest, portando abbondantissime nevicate al Centro Italia fin sulle pianure e le zone costiere.

Nevica su Toscana, Marche, Umbria, e ancora su Abruzzo, Molise e Puglia.

Cadono 20 cm di neve a Perugia, 10 cm a Terni, 5 cm a Grosseto, Pescara e Foggia.

A Marina di Carrara, sull’alta Versilia, cade più di mezzo metro di neve fresca e le temperature piombano a -6°C a Massa e -4,2°C a Viareggio.

Queste le temperature minime e massime del 1° febbraio:

Aosta: -11/-5°C

Bolzano: -10/0°C

Trento: -8/1°C

Trieste: -4/-1°C

Verona: -11,2/1°C

Venezia: -4/2°C

Torino: -7,8/-2°C

Milano: -7/-1,2°C

Parma: -14,2/-3,2°C

Bologna: -8,5/-0,8°C

Genova: -3/1°C

Firenze: -4,7/0,3°C

Ancona: -7,2/-1°C

Pescara: -3/1,5°C

L’Aquila: -11,5/-0,8°C

Perugia: -8,4/-2,5°C

Roma: -0,6/3°C

Campobasso: -6,1/5,9°C

Bari: -1,6/9,7°C

Napoli: 2,8/10,8°C

Potenza: -4/2°C

Catanzaro: 3,2/7,8°C

Palermo: 6,2/10,7°C

Cagliari: 0/12,5°C

Localmente, le temperature sono in rialzo, in altri luoghi precipitano, invece, su valori ancor più bassi rispetto ai giorni precedenti.

Tutta la Riviera Ligure, anche le zone più miti come Sanremo e Imperia, registra minime sotto zero, fino a -5°C alla Spezia.

In Toscana, sulla costa apuana e in Versilia, si registrano -6°C a Massa e -4,2°C a Viareggio.

Nella pianura piemontese e lombarda si raggiungono valori fino a -13/-14°C, in quella emiliana fino a -20°C nel parmense, e in collina, a Firenzuola – in Toscana ma sul versante adriatico – si tocca un siderale -21,8°C e a Pavullo -22°C!

La Romagna è avvolta nella spirale di neve e ghiaccio e vive i giorni più freddi dell’intero inverno. Nella pianura ravennate si raggiungono -18°C a Conselice e -16,5°C ad Alfonsine. Sulla costa -12,5°C a Marina di Ravenna, -15,5°C a Cesenatico, -9,6°C a Rimini e, già nelle Marche, -10,2°C a Pesaro.