8 gennaio 1985: neve e ghiaccio stringono la morsa su Firenze e la Toscana

Da una settimana ormai l’Italia e l’Europa sono sotto questa pesantissima ondata di freddo che non accenna a placarsi. Anzi, ogni giorno è peggio e anche le previsioni lasciano poche speranze che si possa concludere a breve.

L’8 gennaio 1985 è di nuovo una giornata molto pesante per l’Italia, con bufere di neve quasi ovunque. E’ il giorno da ricordare per la Toscana, che si presenta coperta di neve dai monti alla costa e l’Arno è ghiacciato in vari punti tra Firenze e Pisa. Muoversi è quasi impossibile, Firenze è quasi isolata.

La temperatura scende fino a -15,4°C ad Arezzo, a -11°C a Siena, a -10°C a Firenze.

Una ventina di centimetri di neve fresca cadono a Firenze, una trentina a Lucca e tra 10 e 20 cm sui litorali. A Livorno la nevicata è accompagnata da un vento di tramontana con raffiche a 70 km/h.

Nevica di nuovo nel Lazio, anche a Roma, pur a fasi alterne. Al Nord Italia nevica in Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia. I trasporti, ferrovie, strade e aeroporti vanno in tilt.

Il Po ghiaccia nella Bassa Ferrarese e nelle Valli di Comacchio. L’abbondante nevicata crea grossi problemi a Bologna.

In Veneto si toccano temperature glaciali in montagna: Cortina d’Ampezzo -23°C; Arabba a -26°C; Santo Stefano di Cadore -27°C; Passo Pordoi -31°C.

Ad Ancona i -13°C di minima fanno gelare i fiumi Misa e Foglia per la prima volta a memoria d’uomo. Nevica a Perugia con una temperatura di -9°C.

In Irpinia la neve supera il metro e mezzo di altezza e la temperatura scende fino a -18°C.

In Italia tutto in tutto il Centro-Nord si registra una giornata di ghiaggio, con temperature minime e massime sotto lo zero: Bolzano -15/-7,6°C, Torino -9/-5°C, Milano -9,6/-5°C, Trieste -7,2/-4°C, Venezia -11,4/-4°C, Bologna -10,4/-5°C, Genova -5/-1,8°C, Firenze -10,4/-1,6°C, Perugia -9,2/-1,8°C, Ancona -13,2/-1°C, L’Aquila -16/-7°C, Pescara -11,6/-2,2°C, Roma -8/3°C, Campobasso -6/-2°C, Potenza -4/-1°C, Napoli -1,4/5,4°C, Bari 0,6/3°C, Alghero -1,7/4,4°C, Cagliari -2/9°C.

Non va meglio in Europa, dove si misurano fino a -39°C nella Foresta Nera in Germania e -35°C nel Jura in Francia. Diversi centimetri di neve imbiancano la Cosa Azzurra. Queste le temperature minime e massime: Oslo -23/-14,8°C, Riga -21,6/-15,7°C, Londra -7,1/-1°C con neve, Bruxelles -15,8/-7°C, Berlino -15,1/-5,4°C con neve, Monaco di Baviera -20,7/-17,1°C, Varsavia -25,2/-12°C, Praga -24,3/-16,4°C, Zurigo -23/-13°C,Vienna -22,6/-15°C, Parigi -13/-7°C, Nizza -7/-1,8°C con forte nevicata, Barcellona -6/3°C, Belgrado -16/-12,3°C con neve.

Non è ancora finita. C’è ancora tempo per nuove incredibili sorprese in quel 1985.