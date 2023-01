HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Ai giorni d’oggi un evento meteo straordinario come quello del 1985, a detta dell’opinione pubblica, sarebbe impensabile a causa dei cambiamenti del clima. Eppure, gli scienziati continuano a pubblicare relazioni e documenti che dimostrano che è in aumento l’intensità delle ondate di freddo, non solo quelle di caldo. Mentre quelle di freddo sono meno frequenti e in genere meno durature, salvo eccezioni, quelle di caldo sono coriacee, persistono a lungo e sono in rapido aumento.

Nel 1985, in gennaio si ebbero temperature straordinariamente basse, anche quasi 30 gradi sotto zero in Emilia, ciò per inversioni termiche su un terreno innevato.

La domanda che viene spontanea è se in futuro avremo eventi meteo analoghi, non uguali. Orbene, l’ondata di gelo del 2018 fu notevole, ebbe inizio il 25 Febbraio e cessò il 3 Marzo. Le previsioni meteo dell’epoca parlavano di possibili repliche che nel seguito non ci furono. In un periodo precedente si ebbe un fortissimo Strat Warming che produsse l’inversione delle correnti che da ovest verso est spirarono da est, spingendo il gelo in Europa.

Gli anglosassoni che battezzarono “bestia dall’est”, noi la chiamammo come altre volte Burian. Tale situazione si potrebbe replicare ogni inverno a seguito di Strat Warming imponenti che spaccano la forza del Vortice Polare. Le ultime previsioni parlano di un nuovo Strat Warming, ma non si fanno previsioni meteo con il solo avvento di questo fenomeno.

10 gennaio 1985: 20 gradi sotto zero in Pianura Padana!

Il 10 gennaio è il giorno del crollo vertiginoso delle temperature minime al Centro-Nord. Le cause furono il rasserenamento del cielo, la calma di vento e il suolo innevato, con conseguente elevato effetto albedo (riflessione della radiazione solare). In talune località si raggiunsero valori minimi mai rilevati prima e tuttora imbattuti.

E’ l’Emilia a registrate le temperature più basse: 24 gradi sotto zero vengono toccati a Reggio Emilia; -23°C a Parma; -22°C a Piacenza. Si toccano i -20°C anche ad Alessandria, in Piemonte. Freddissimo anche in Toscana ; -15°C a Firenze, nuovo record (ma che verrà presto battuto!), precedente di -12,8° nel 1968; -10°C a Follonica, cittadina lungo la costa.

Queste le altre glaciali temperature minime e massime in Italia: Bolzano -11/2,5°C, Milano -14,4/-6,5°C, Torino -12/-0,8°C, Novara -17/-3°C, Brescia -18/-5°C, Trieste -5/0,1°C, Venezia -9/1°C, Verona -16/-1°C, Genova -2/4,9°C, Bologna -14/-6°C, Piacenza -22/-8,4°C, Firenze -15/0°C, Perugia -14/-1°C, L’Aquila -13°/-6°, Roma -7/0°C, Campobasso -8/-5°C, Potenza -5/-3°C, Bari -1/+2,2°C, Napoli -4/3,6°C, Cagliari -2/5,2°C.

L’Adige straripa nei pressi di Glorenza, a causa dei lastroni di ghiaccio che bloccano il fiume.

Nevica di nuovo a Macerata e Pesaro. In Campania, nevica sull’Isola di Capri per diverse ore. Sull’Etna la neve raggiunge i 170 cm; sul Pollino, in Basilicata, i due metri.

Le perduranti crudissime condizioni meteo causano un forte aumento dei prezzi di frutta e verdura, mentre i rivenditori di catene da neve fanno affari d’oro.

In Europa, nevica di nuovo in Costa Azzurra e persino sulle Baleari. Il Lago di Costanza, tra Germania e Svizzera, gela completamente, così come buona parte di fiumi tedeschi. Le temperature, però, riacquistano qualche grado quasi ovunque. Sarà solo l’illusione di un addolcimento delle condizioni meteo.

Si torna a dibattere, anche su importanti giornali nazionali, del raffreddamento globale, teoria in auge in quegli anni sui media generalisti ma già osteggiata dagli scienziati del clima. Sul Corriere della Sera un articolo afferma che “… Un fatto è stato accertato: dal 1950 la terra ha cominciato a raffreddarsi. Ne è testimonianza l’aumento del volume del ghiaccio sui mari alle alte latitudini. Inoltre i ghiacciai alpini continuano ad espandersi…”.

In effetti, in quel trentennio compreso tra gli anni ‘50 e gli anni ‘80 del ‘900, un ciclo di estati relativamente fresche (più che di inverni freddi) causò una lieve ripresa dei ghiacci alpini, ma fu una situazione temporanea che si fermò bruscamente a fine anni ‘80 per poi capovolgersi. A partire dal 1988, in Italia ed Europa, e dal 1998 nel resto del mondo, lo “shift” climatico verso il caldo è netto e sempre più evidente.

Ma quel gennaio del 1985 di caldo non ne voleva proprio sapere e l’11 gennaio ne sarà l’ennesima conferma.