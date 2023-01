HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

9 gennaio 1985: una tranquilla giornata interlocutoria… nevica in mezza Italia!

Si può definire interlocutoria una giornata in cui nevica su mezza Italia, fino a Napoli e in Sardegna e le temperature in Val Padana scendono fino a oltre 10 gradi sotto zero? Durante quell’incredibile ondata di gelo del 1985, il 9 gennaio lo potremmo proprio definire così, considerando cosa sarebbe successo i giorni successivi.

Tuttavia, tutto il Sud fa i conti col maltempo e diffuse nevicate, a causa dello spostamento verso meridione della massa d’aria fredda e perturbata.

Al suolo è presente una depressione centrata tra Lazio, Campania, Molise e nord Puglia, che richiama forti venti freddissimi da settentrione.

L’isoterma di -10°C al livello di pressione di 850 hPa (circa 1350 metri di altezza) ingloba tutto il Nord Italia; la -6°C copre tutta la Sardegna e il Centro Italia; la -5°C arriva in Campania e nel nord della Puglia. In tutte queste zone, se ci sono precipitazioni, si tramutano in neve fino in pianura. Tutta l’Italia, compresa la Sicilia, a tale quota, è sotto lo zero.

Nevica ancora, infatti, a Roma (uno-due centimetri), e stavolta anche a Napoli (una decina di centimetri nei quartieri alti), nuovamente ad Ischia, nel salernitano e nel Cilento. Nevica su tutta la Basilicata. L’Aquila è semiparalizzata per la caduta di mezzo metro di neve. 50 cm di neve cadono anche sull’Umbria.

In Veneto cadono nella notte da 10 a 25 centimetri di neve su tutta la pianura, Venezia compresa.

E’ il giorno, anche, della grande nevicata in Sardegna: tutta l’Isola viene coperta di neve. A Cagliari non nevicava con una certa abbondanza dal 1960; a Carloforte da 50 anni.

Situazione drammatica a Firenze, semiparalizzata. Il volterrano e l’alta Val di Cecina sono sommersi da 80 cm di neve. Ancora più drammatica è la situazione a Bologna dove nevica senza sosta da 36 ore.

Le temperature minime e massime in Italia mostrano locali contenuti rialzi rispetto ai due giorni precedenti, ma rimangono gelide: Bolzano -12/2,2°C, Torino -12/0°C, Milano -11,2/-5,5°C, Trieste -7,1/-3,9°C, Bologna -8/-4,8°C, Genova -3,2/2,9°C, Firenze -3/-0,6°C, Perugia -7,5/0°C, Ancona -5,3/-2°C, L’Aquila -11/-2°C, Pescara -5/+3°C, Roma -4/4°C, Campobasso -5/-2,4°C, Potenza -4/-1°C, Napoli -1/5°C, Alghero 0/5°C, Cagliari 0/3°C.

Anche nel resto d’Europa continua il grande gelo. In Francia si toccano di nuovo i -35°C nel Jura, mentre la Costa Azzurra, da Nizza a Cannes, è semiparalizzata dalla neve caduta copiosa il giorno precedente e rimasta al suolo a causa delle gelide temperature (fino a -12°C a Cannes!).

Anche in Spagna si verificano abbondanti nevicate e il ghiaccio copre le strade. Come in Italia si va con la memoria al 1956 per trovare situazioni paragonabili. Gerona, in Catalogna, precipita a -13°C.

In Belgio, si ferma l’attività della grande fabbrica di acqua minerale a Spa perché le bottiglie gelano durante il trasporto. Manca il gesso negli ospedali: troppe fratture per scivoloni sulla neve ghiacciata!

Trenta centimetri di neve cadono a Bucarest; maltempo con neve e gelo colpiscono in pieno anche la Jugoslavia.

Ma c’è il rovescio della medaglia: in Groenlandia, Nuuk, la capitale più fredda del mondo, tocca una temperatura massima di 9,6°C e non scende sotto lo zero nemmeno di notte: si tratta di valori tra 10 e 15 gradi superiori alle medie mensili.

In Svizzera, si raggiungono -20°C a Ginevra e -25°C a Zurigo. In quasi tutto il resto d’Europa assistiamo a un lieve addolcimento delle temperature rispetto ai giorni precedenti e… anche a quelli che verranno. Credevate che il freddo fosse finito qui?