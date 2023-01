METEO SINO AL 23 GENNAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Sta iniziando il grande riscatto dell’Inverno, dopo una prima metà di stagione dal meteo decisamente anomalo caratterizzato da temperature ben sopra media. Il freddo interessa gradualmente l’Italia a partire dalle regioni del Nord, per poi abbracciare nel corso di metà settimana le regioni centrali e in modo progressivo anche il Sud della Penisola.

Un massiccio afflusso di correnti fredde di origine artico-marittima sta dilagando verso il Mediterraneo Centro-Occidentale, in seno alla discesa di una porzione del Vortice Polare verso l’Europa Centro-Occidentale. Inevitabilmente si innescheranno violenti contrasti, con un vortice ciclonico che esalterà il maltempo invernale con l’aria fredda in ingresso dalla Valle del Rodano.

Ci saranno temporali, grandine, vento ma soprattutto anche la neve in molte parti d’Italia. Il maltempo picchierà anche duramente, con la neve che a tratti si spingerà a tratti fino a quote molto basse prima al Nord, con sconfinamenti a tratti fino in Val Padana, e poi al Centro Italia. Nella seconda parte di settimana non mancherà occasione per neve a quote basse anche al Sud.

Questa ondata di maltempo invernale insisterà anche per il weekend del 21-22 Gennaio quando potrebbero affluire correnti ancora più fredde nord-orientali che manterranno instabilità favorendo altra neve a bassa quota in Appennino. L’area depressione, alimentata da aria fredda, dovrebbe rimanere intrappolata attorno all’Italia anche per la prima parte della prossima settimana.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 18 Gennaio: irromperà l’aria più fredda in quota, con il maltempo che infierirà soprattutto sulle regioni tirreniche ed il Centro Italia dove avremo rovesci e temporali intermittenti, anche con grandine. Calo della quota neve sull’Appennino Centro-Settentrionale ed in Sardegna fino in collina entro sera. Al Sud Italia neve solo a quote alte. Più asciutto, ma in nottata peggiora al Nord tra Liguria, Emilia e parte a sud della Val Padana con possibili nevicate sino in pianura.

Giovedì 19 Gennaio: al Nord precipitazioni tra Triveneto, sud Lombardia ed Emilia Romagna, localmente a carattere nevoso sino in pianura. Neve a bassa quota sulla Liguria di Levante. Molto instabile sul Centro Italia, con precipitazioni più frequenti sulla fascia tirrenica e neve in collina ma anche a bassa quota sull’interno della Toscana. Quota neve in calo sotto i 1000 metri anche al Sud.

Venerdì 20 Gennaio: residue deboli nevicate fino in pianura al Nord-Est, ma in miglioramento con ampie schiarite. Gelate anche intense in Val Padana. Instabilità sul Centro Italia, con precipitazioni più frequenti sul lato adriatico, nevose fino ai 300-500 metri. Neve oltre i 700/900 metri al Sud.

Ulteriori tendenze meteo: l’ulteriore afflusso freddo alimenterà il vortice in spostamento verso il Sud. Rovesci, temporali e neve a quote collinari interesseranno il medio Adriatico e le regioni meridionali. Ampie schiarite al Nord e sulle regioni del medio-alto versante tirrenico, con freddo pungente.