METEO SINO AL 15 GENNAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Piogge, temporali, neve e venti localmente burrascosi caratterizzano il meteo di quest’avvio di settimana. Si registra quindi un cambio radicale rispetto all’anticiclone molto mite che ha dominato la prima parte del nuovo anno. Il maltempo si è già spostato verso il Centro-Sud, con temperature in calo per via d’aria fredda richiamata dal vortice ciclonico in transito lungo l’Adriatico.

L’evoluzione di questo fronte sarà piuttosto rapida, con un miglioramento già martedì a parte residue precipitazioni al Sud e lungo la fascia adriatica. A seguito dell’allontanamento della perturbazione, si farà di nuovo strada l’anticiclone. Stavolta l’alta pressione non avrà però modo di affermarsi e non chiuderà quindi la porta a nuove perturbazioni.

Un rapido peggioramento sfilerà nel corso di metà settimana tra Alpi, Nord-Est e Centro-Sud, ma si tratterà di un fronte ben meno organizzato del precedente. Da venerdì sembra che l’anticiclone possa di nuovo parzialmente rimontare sull’Italia, anche se lascerà spazio ad un flusso di correnti miti umide occidentali che favoriranno tempo localmente uggioso specie sulle aree tirreniche.

Le temperature si riassesteranno ben al di sopra della media nell’ultima parte della settimana. Una svolta più invernale potrebbe avvenire solamente dopo metà Gennaio, anche se al momento non sono in previsione ondate di freddo significative che possano portare una fase rigida con anche nevicate sino in pianura.

NEL DETTAGLIO

Martedì 10 Gennaio: generalmente soleggiato fin dal mattino al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, variabilità sulle rimanenti aree con condizioni di locale maltempo su parte del Sud. Attesi scrosci di pioggia localmente forti tra Puglia Settentrionale, Calabria tirrenica e nord della Sicilia. Qualche spruzzata di neve interesserà la dorsale appenninica sino ai 1000 metri.

Mercoledì 11 Gennaio: l’anticiclone si estenderà a tutta Italia con diffuse condizioni di bel tempo soleggiato. In giornata tornano ad aumentare le nubi al Nord, con precipitazioni in arrivo prima sulle Alpi e dalla notte anche in Val Padana a causa di una nuova perturbazione atlantica.

Giovedì 12 Gennaio: la rapida perturbazione atlantica porterà qualche pioggia o rovescio tra regioni centrali adriatiche e Sud. Migliora al Nord, a parte nevicate sui confini alpini.

Ulteriori tendenze meteo: ultima parte di settimana tra parziali schiarite, molte nubi e qualche pioggia, con disturbi che nel weekend riguarderanno soprattutto Alpi, regioni tirreniche ed Isole Maggiori.